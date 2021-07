Economia Zona rural e interior goiano lidam com baixa área de cobertura

Enquanto é grande a expectativa pela quinta geração de internet móvel (5G), a zona rural goiana lida com uma grande área de sombra, sem cobertura com nenhuma das tecnologias anteriores. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), há mais de 221 municípios com menos de 50% da área coberta por 4G no Estado. Até mesmo em Goiânia, a zona rural ao Norte ...