Economia Youtuber do canal “O Primo Rico” faz palestra em Goiânia sobre como ter independência financeira Thiago Nigro ainda vai falar sobre investimentos, desenvolvimento pessoa e mercado financeiro

O educador e youtuber Thiago Nigro ministra a palestra "Do mil ao milhão", pela primeira vez em Goiânia, neste sábado (1), às 18h, no Centro de Convenções da PUC. O criador do canal de investimentos “O Primo Rico”, vai ensinar em sua palestra onde investir seu dinheiro de maneira eficiente, como atingir a independência financeira, mudança de paradi...