Economia XP lança cartão de crédito, reforça serviços e quer que cliente deixe 'bancão' Para o último trimestre do ano, a XP lançará a conta digital e, ainda a funcionalidade de pagamento de contas, os conhecidos boletos. Para o ano que vem, mais um produto que deve ajudar a fechar o cerco: o cartão de débito

Avançando sobre os produtos tradicionais dos grandes bancos, a XP Investimentos acaba de lançar seu cartão de crédito. A estratégia é fazer com que seus clientes cortem a relação, que classificou como “umbilical”, com os tradicionais bancos de varejo, os “bancões”. Com isso, os clientes poderiam concentrar toda a sua vida financeira junto à plataforma, incluindo a conta b...