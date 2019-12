Economia XP estreia na Bolsa americana com ação mais cara que o previsto Fundador da corretora, Guilherme Benchimol abriu o pregão da Nasdaq enrolado na bandeira do Brasil; operação movimentou US$ 2,25 bilhões

Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo da XP Inc, abriu o pregão da Nasdaq no dia da abertura de capital da plataforma de investimentos, com a ação valendo US$ 27. O valor foi superior ao preço indicado originalmente, que ficou entre US$ 22 ea US$ 25, o que representou um movimento de US$ 2,25 bilhões. Enrolado com a bandeira do Brasil, ao lad...