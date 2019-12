Economia Xbox Series X: conheça o novo videogame da Microsoft, que chega em 2020 O console foi anunciado de surpresa durante o Game Awards, principal premiação da indústria de jogos eletrônicos

A Microsoft apresentou nesta quinta, 12, a nova geração do Xbox. Batizado de Xbox Series X, o console foi anunciado de surpresa durante o Game Awards, principal premiação da indústria de jogos eletrônicos. Ainda sem preço definido, o X Series deve chegar às lojas no final de 2020. Ao contrário do padrão da indústria nas últimas décadas, no qual consoles parecem videoc...