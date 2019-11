Economia WhatsApp permitirá programar prazo para que mensagem seja apagada, aponta site A princípio, a novidade seria lançada apenas para grupos, mas agora deve abranger também conversas privadas

O WhatsApp pode estar prestes a lançar a função de definir um prazo para que uma mensagem seja apagada do aplicativo. As informações são do WABetaInfo, site que tem como foco antecipar lançamentos do mensageiro. De acordo com a página, o aplicativo chegou recentemente à versão 2.19.348. A novidade já estaria sendo trabalhada desde essa atualização, e agora parece...