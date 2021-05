Economia WhatsApp negocia liberação de pagamentos via app para empresas Nesta segunda-feira (17), representantes das áreas de política, estratégia, produto e pagamento da big tech participaram de duas videoconferências com a autoridade monetária

Duas semanas após o anúncio de transferência de dinheiro entre usuários do WhatsApp, o Facebook, dono do aplicativo, voltou a se reunir com o BC (Banco Central) para negociar a liberação do P2M, sigla para pagamento entre pessoas e empresas. Nesta segunda-feira (17), representantes das áreas de política, estratégia, produto e pagamento da big tech participaram de dua...