WhatsApp lança serviço de transferência em parceria com grandes bancos Não entraram na parceria Santander e Caixa Econômica Federal

Após nove meses de negociação como BC (Banco Central), o WhastApp anuncia nesta terça-feira (4) um serviço de transferência bancária gratuita entre usuários no Brasil. Quase um ano após a tentativa frustrada de lançamento, o recurso estreia com a parceria de três dos cinco maiores bancos do país: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Não entraram na parceria Santander e Caix...