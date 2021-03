Usuários relataram que o serviço de envio de mensagens instantaneas, Whatsapp, e as rede sociais, Instagram e Facebook, registraram instabilidade na tarde desta sexta-feira, 19. O serviço foi normalizado por volta das 15 horas.



Na ferramenta de monitoramento (Downdetector) - compartilhado por usuários - foi possível verificar 53.748 notificações até às 14h40min. Problemas como acesso (36%), envio de mensagem (34%) e falha geral (28%) foram anotados.



As falhas começaram a ser registradas a partir de 14h10min por usuários de todo o mundo. No brasil, diversos internautas comentam sobre a falta de acesso, como Macaé (Rio de Janeiro), Curitiba (Paraná), Uberaba (Minas Gerais), Pará, Goiânia (Goiás).