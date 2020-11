Economia WhatsApp habilita mensagens temporárias; Telegram tem recurso desde 2017 Estarão disponíveis neste mês. Texto some sozinho em 7 dias. Usuário pode desabilitar função

O WhatsApp anunciou nessa quinta-feira (5) a disponibilização de uma nova função: as mensagens temporárias. Com esse recurso habilitado, todas as mensagens são apagadas automaticamente 7 dias depois de enviadas. Estará disponível neste mês em todo o mundo. A data exata não foi informada. A função pode ser habilitada ou desativada pelo usuário nas conversas privad...