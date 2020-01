Economia WhatsApp ganha modo escuro, mas nem todos usuários terão acesso; veja para quem já está disponível O modo de visualização, que substitui o fundo claro do WhatsApp por tons escuros, era aguardado por inúmeros usuários da rede social

O WhatsApp começou a liberar na noite de terça-feira, 21, o modo escuro para os usuários do aplicativo mensageiro. Nessa primeira fase, a opção está disponível apenas para usuários do Android, que estejam cadastrados na versão beta. O modo de visualização, que substitui o fundo claro do WhatsApp por tons escuros, era aguardado por inúmeros usuários da rede social...