Economia WhatsApp deixa de funcionar em versões do iOS e do Android; veja os modelos Usuários têm até o dia 1º de fevereiro para enviar mensagens no aplicativo

Quem tem Windows Phone e versões antigas de iOS e Android no smartphone começou 2020 sob o aviso do WhatsApp: o aplicativo de mensagens vai parar de funcionar. A empresa anunciou que não vai mais trabalhar em desenvolvimento para alguns sistemas operacionais e por isso decidiu retirar o app do ar. No caso do Windows Phone, o WhatsApp nem passou a virada do ano...