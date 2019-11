Economia WhatsApp: Agora é possível evitar que desconhecidos coloquem você em grupos; saiba como A partir desta quarta, 6, é possível escolher quem tem permissão para colocar você em grupos

Uma das coisas mais irritantes do WhatsApp está com os dias contados: o aplicativo habilitou um recurso que bloqueia desconhecidos de colocarem qualquer pessoa em grupos de conversa. A companhia anunciou nesta quarta, 6, novos controles de privacidade que dão ao usuário o controle sobre quem pode colocá-lo em grupos. São três níveis de privacidade. No primei...