Em mais um webinar promovido pelo Grupo Jaime Câmara, na próxima terça-feira, 18, os participantes poderão conhecer um pouco mais da trajetória de Luiza Helena Trajano, empreendedora de sucesso do Magazine Luiza, e ter ideias para se destacarem no futuro.

A mediação do evento será do âncora da TV Anhanguera, Handerson Pancieri. Junto com ele, para compor o painel, as jornalistas Mariani Ribeiro, coordenadora executiva da CBN Goiânia, e Silvana Bittencourt, editora-chefe do POPULAR, vão conduzir o painel com temas relacionados a inovação, empreendedorismo, sucessão familiar, gestão de pessoas, ações que fizeram o Magazine Luiza se destacar dentro de um cenário de crise.

Estudo promovido pela empresa de pesquisa HSR Specialist Researchers analisou as marcas que mais se destacam como transformadoras durante a pandemia da Covid-19.

A partir de uma amostra online com 1 mil entrevistas semanais — já realizadas durante cinco semanas — são definidas as marcas com pontuação entre 0 e 300, sendo 100 para cada um dos três critérios: lembrança espontânea da marca em ações voltadas para a crise da Covid-19; associação da marca aos atributos de construção de imagem de marca transformadora; e potencial de comunicação da marca considerando o número de seguidores nas redes sociais.

“Percebemos que as marcas do ranking são relevantes para os stakeholders ao garantir estabilidade econômica e relevância mesmo em momentos de grandes mudanças”, diz Valéria Rodrigues, sócia-diretora da HSR Specialist Researchers.

O Magazine Luiza se manteve em primeiro lugar nas cinco semanas de pesquisa ao mostrar valor econômico e social nas ações que divulgou. Em geral, as empresas comunicaram rapidamente suas iniciativas de proteção e apoio aos ecossistemas a que pertencem. “A agilidade e relevância para a sociedade recebeu destaque”, afirma Valéria.

As inscrições para a webinar são gratuitas, mas devem ser feitas previamente através do site www.jaimecamaraeventos.com.br.