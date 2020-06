Economia Webinar discute equilíbrio entre economia e saúde em Goiás

A busca pelo equilíbrio entre os cuidados com a saúde, diante do avanço do novo coronavírus em Goiás, e o funcionamento da economia, para sobrevivência das empresas e dos empregos, é o tema de uma webinar que o Grupo Jaime Câmara (GJC) realiza hoje, às 17 horas. Durante o evento, representantes do setor empresarial e da área da saúde apresentarão seus pontos de vista...