Economia Webinar: convidados esperam troca de experiências e ideias para o futuro Grupo Jaime Câmara realiza nesta quarta-feira evento on-line para discutir os caminhos da economia goiana no pós-pandemia; as inscrições são gratuitas

Com o objetivo de discutir as perspectivas da economia goiana no período após a pandemia de Covid-19, o Grupo Jaime Câmara (GJC) promove nesta quarta-feira, às 17h, evento virtual com a participação da secretária da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt, do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocch...