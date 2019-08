Economia Walmart muda de nome para Grupo Big e prevê investimento de R$ 1,2 bilhão Rede terá foco maior nos formatos de atacarejo; 100 lojas devem ser reformadas até 2020

O Walmart terá novo nome no País. A nova marca corporativa é Grupo BIG. Também a companhia anuncia investimento de cerca de R$ 1,2 bilhão nos próximos 18 meses para modernização e ampliação de lojas. O anúncio ocorre um ano após gestão do fundo de investimento Advent International, que comprou 80% de participação no Walmart Brasil em julho de 2018. Em comuni...