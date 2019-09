Economia Votação do relatório de emendas à PEC da Previdência é adiada Inicialmente prevista para hoje (24), a votação do relatório foi adiada após reunião de líderes

A votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado do parecer das emendas de plenário à proposta de reforma da Previdência (PEC 6/2019), elaborado pelo relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), foi adiada para a próxima terça-feira (1º). Segundo a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), a votação em plenário do primeiro turno da reforma ocorrerá no d...