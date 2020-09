Economia Voos voltam a crescer no mundo e atingem maior patamar desde março Volume atual ainda fica 40% abaixo do período pré-pandemia

Com a derrubada de medidas de isolamento social e reabertura de fronteiras, o número de voos comerciais no mundo cresceu e atingiu o maior patamar desde março. Ainda assim, é 40% menor que em janeiro, antes da pandemia do coronavírus. A semana de maior paralisação da aviação no ano foi a de 18 a 25 de abril , quando a quantidade de aviões comerciais no ar era 75...