Pousos e decolagens no Aeroporto Santa Genoveva estão sendo reduzidos devido à queda na demanda provocada pelo avanço no Brasil da pandemia do novo coronavírus. Goiânia também sofre os efeitos de medidas adotadas pelas companhias aéreas no mercado doméstico, embora quase todas essas empresas, procuradas pela reportagem do POPULAR, não informem o porcentual ou o número de voos para a capital goiana suspensos nos próximos meses.

Apenas a Gol informou que até quarta-feira (18/3), registrou dois cancelamentos operacionais no Santa Genoveva.

A Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) afirmou não dispor de dados específicos referentes a cada aeroporto, mas apenas de um panorama geral das reduções já anunciadas pelas linhas aéreas. Em nota, a Abear informa que as suas associadas já registram, em média, queda de 50% na demanda por voos domésticos e redução de 85% nas viagens internacionais, em relação ao mesmo período do ano passado.

Também consultada, a Infraero sugeriu “contato com as companhias aéreas que operam no Aeroporto de Goiânia”. As operações no Santa Genoveva são realizadas pelas três companhias que concentram a maior parte do mercado brasileiro de aviação doméstica, Gol, Latam e Azul, e também pela Passaredo, que desde agosto do ano passado adotou a marca Voepass.

A Gol esclarece que reduzirá sua capacidade total em aproximadamente 60 a 70% até meados de junho, sendo uma redução de 50 a 60% no mercado doméstico e uma redução de 90 a 95% no mercado internacional.

A Azul, em nota, confirmou ajustes em sua malha doméstica e internacional anunciados na segunda-feira, 16, quando foram suspensos todos os voos internacionais, ‘exceto os que partem de Campinas’ (SP). “Ao todo, a companhia está reduzindo sua capacidade consolidada de 20% a 25% no mês de março e entre 35% a 50% em abril e meses seguintes até que a situação se normalize.”

No caso de Bariloche, na Argentina, a suspensão da Azul vale para o período de 21 de março a 30 de junho. Já para as cidades de Lages (SC), Pato Branco (PR), Toledo (PR), Ponta Grossa (PR), Guarapuava (PR), Araxá (MG), Valença (BA), Feira de Santana (BA), Paulo Afonso (BA) e Parnaíba (PI), a suspensão dos voos da Azul vai vigorar entre 23 de março e 30 de junho.

Questionada sobre o quanto essas restrições devem afetar o Aeroporto Santa Genoveva, a Azul respondeu que “pode, eventualmente, incluir algumas das operações em Goiânia”, acrescentando que a avaliação tem sido feita a cada dia e observando, por exemplo: “Se a rota Campinas-Goiânia tem cinco voos diários, pode ser que reduzamos a quatro, três, pois a demanda não está acompanhando”.

Em relação a voos para Goiânia, a Latam Airlines, com sede no Chile, afirmou que “comunicará os detalhes dessa redução oportunamente”. Apontando fechamento de fronteiras de vários países e a consequente queda na demanda, a companhia e suas subsidiárias informaram que reduzirão sua capacidade em 70%, dos quais 90% nas operações internacionais e 40% em voos domésticos.

A Voepass Linhas Aéreas divulgou comunicado: “Tomamos a decisão de suspender temporariamente as operações regulares da companhia nos aeroportos de Palmas-TO, Rio de Janeiro (SDU), Araçatuba-SP, Dourados-MS, Marília-SP, Teixeira de Freitas-BA, Foz do Iguaçu-PR, Campos dos Goytacazes-RJ, Três Lagoas-MS e Campo Grande-MS”. A companhia informou que estão mantidas as operações em Goiânia e Rio Verde, em Goiás, como também em Brasília, Araguaína-TO e cidades do interior mineiro, paulista, do Nordeste, além do Rio e São Paulo.

Ações emergenciais

O Diário Oficial da União de ontem publicou a Medida Provisória 925/2020, que dispõe sobre ações emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19. Na quarta-feira, 18, durante anúncio no Palácio do Planalto, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que as medidas de socorro ao setor aéreo são necessárias para preservar os voos no País e as operações das empresas do segmento.

As medidas para aliviar o caixa das empresas durante a crise previstas na MP incluem prazo estendido para reembolso das passagens, que será de 12 meses, e a postergação do pagamento das outorgas dos aeroportos concedidos, que poderão ser pagas até 18 de dezembro de 2020.

“Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado”, diz a MP. “O disposto neste artigo aplica-se aos contratos de transporte aéreo firmados até 31 de dezembro de 2020.”