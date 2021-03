A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira (19) que vai suspender a produção em todas as unidades no país por 12 dias por causa do agravamento da pandemia. A interrupção começa na próxima quarta-feira (24).

A empresa atua em São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR).

"Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares. Nas fábricas, só serão mantidas atividades essenciais", explica em nota.

A empresa explica que funcionários da área administrativa farão trabalho remoto, e que a medida foi tomada em conjunto com os sindicatos locais.

Na Europa, a Volkswagen tomou a mesma decisão em março do ano passado, quando a pandemia praticamente paralisou a produção de carros no continente.

Na época, a medida foi tomada após Fiat, Ferrari, Lamborghini, Seat (ambas do grupo VW), Renault e PSA (que produz Peugeot, Citroen, Vauxhall, Opel e DS) anunciarem a interrupção temporária das atividades.

Em agosto, a Volkswagen propôs a redução de 35% da mão de obra no Brasil, segundo sindicalistas metalúrgicos do ABC e da Grande Curitiba.

A montadora não confirmou o número, mas disse que havia um excedente de mão de obra devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Em vídeo publicado nesta sexta, um representante da comissão interna de trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo afirmou que o sindicato da categoria está pedindo a suspensão temporária das atividades como forma de evitar o contágio do coronavírus.

Segundo ele, já houve reunião com a Anfavea (associação das montadoras) nesta semana em que a medida foi solicitada. A reportagem não conseguiu confirmar a reunião com a representante da indústria do setor.

Os sindicalistas também pedem que as fábricas sejam usadas para produção de equipamentos hospitalares. No ano passado, montadoras chegaram a dar manutenção em respiradores e converteram impressoras 3D para fazer máscaras de plástico, entre outras ações.

Em reportagem desta sexta, o jornal Folha de S.Paulo mostrou como o apagão logístico causado pela pandemia afeta as montadoras. O setor é altamente dependente da importação de peças e de tecnologia, atividade que está limitada pelas restrições para conter o coronavírus.

Além da falta de modais, os custos do transporte internacional dispararam. Segundo cálculo da Anfavea (associação das montadoras), houve um aumento médio de 105% no frete aéreo e de 339% no frete marítimo na comparação entre os meses de janeiro de 2020 e de 2021.

A crise decorrente da falta de componentes e de meios de transporte internacional faz as montadoras voltarem a falar na necessidade de uma retomada industrial.

Nesta quarta (17), durante a abertura do Simea 2021 (Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva), Carlos Zarlenga, presidente da General Motors América do Sul, disse que o Brasil precisa de reformas que permitam ao país se transformar em um hub de exportação, o que abriria portas para novos investimentos externos e a possibilidade de acompanhar a onda de eletrificação dos automóveis.