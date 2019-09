Economia 'Vocês têm de se virar', diz Weintraub sobre Fies a universidades particulares A resposta foi direcionada ao presidente do Semesp, entidade que representa os donos de faculdades particulares, que o questionou minutos antes sobre qual é a política do governo para recuperar o Financiamento Estudantil

"O que o governo vai fazer por vocês? Nada, o governo não vai fazer nada. Vocês têm que se virar." Esse foi o início do discurso do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na manhã desta quinta-feira, 26, durante a abertura do Fórum Nacional do Ensino Superior. A resposta foi direcionada ao presidente do Semesp, entidade que representa os donos de faculdades particulares, q...