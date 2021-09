Economia Vinte governadores desmentem Bolsonaro e dizem que não aumentaram ICMS da gasolina A manifestação reuniu governadores de diversos partidos, entre eles, Ronaldo Caiado de Goiás

Um grupo de 20 governadores assinou no domingo (19) uma carta que desmente as acusações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que seriam eles os responsáveis pelo aumento no preço dos combustíveis nos estados. "Os governadores dos entes federados brasileiros signatários vêm a público esclarecer que, nos últimos 12 meses, o preço da gasolina registrou um aum...