Economia Vice-presidente do Banco do Brasil, Walter Malieni morre aos 50 anos Malieni ocupava a vice-presidência de atacado do BB desde o início deste ano; ele passou mal durante uma reunião e foi encaminhado ao hospital, em São Paulo

O vice-presidente do Banco do Brasil, Walter Malieni, morreu na tarde da última sexta-feira, 7, aos 50 anos. Ele passou mal durante uma reunião e foi encaminhado ao hospital, em São Paulo. Executivo de carreira do BB, com mais de 35 anos de casa, Malieni completaria 51 anos em novembro. Ele conhecia o banco como poucos. Tinha total dedicação à instituição. Malieni ocupav...