Economia Viagem de Bolsonaro para China é para superar a "relação de clientela", diz secretário Bolsonaro embarca no sábado (18) para viagem ao Japão e, de lá, seguirá para a China

O secretário de Comércio Exterior, Marcos Troyjo, disse que a viagem do presidente Jair Bolsonaro para a China deve servir para discutir oportunidades que tornem a dinâmica entre os dois países mais do que uma “relação de clientela”. Ao sugerir que é equivocado dizer que há uma “parceria” entre as duas nações, ele afirmou que não existe u...