Via Varejo, dona das Casas Bahia e Pontofrio, muda nome para Via

A Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Pontofrio, anunciou que mudou o nome para Via. Segundo a empresa, a mudança corresponde a uma reformulação da estratégia, dado que, com as mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19, a companhia hoje vai além do varejo. "Os resultados da companhia, apresentados ao mercado em março, mostram que a Via não é mais uma empres...