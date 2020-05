Economia Versão digital de Campus Party será realizada em julho Goiás participará de evento global de inovação e tecnologia que acontecerá simultaneamente em 31 países; inscrições abrem hoje e são gratuitas

Estão abertas a partir desta sexta-feira (29) as inscrições para a Campus Party Digital Goiás. O evento integrará a primeira versão digital e global do maior festival de inovação e tecnologia do mundo, que acontecerá de 9 a 11 de julho. Segundo o fundador da Campus Party, Paco Ragageles, já estão confirmadas edições digitais e simultâneas do evento em 31 países, entre ...