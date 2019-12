Economia Vendas online rendem faturamento de R$ 3,2 bilhões na Black Friday 2019 Durante a quinta e sexta-feira foram registrados 5,33 milhões de pedidos, expansão de 25% na comparação com o mesmo período do ano anterior, que foi de 4,27 milhões

A Black Friday, um dos principais eventos no calendário do varejo físico e comércio eletrônico do Brasil, aconteceu na última sexta-feira, 29, e contou com recorde de faturamento para as lojas online. Segundo levantamento da consultoria Ebit/Nielsen, o varejo online brasileiro faturou R$ 3,2 bilhões entre quinta e sexta, a...