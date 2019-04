Economia Vendas online crescem 14% no 1º trimestre para R$ 17 bilhões, diz pesquisa Os números garantem ao Brasil a liderança nas vendas online entre os países da América Latina

As vendas online vão de vento em poupa, apesar da retomada ainda lenta da economia. Nos primeiros três meses do ano, as compras pela internet cresceram 14% e somaram R$ 17 bilhões, segundo dados da Compre&Confie, empresa de segurança digital criada pela ClearSale. Os números garantem ao Brasil a liderança nas vendas online entre os países da América Latina e a 10ª p...