Economia Vendas no Dia dos Namorados devem ficar abaixo do pré-pandemia, diz CNC Os presentes que mais vão sofrer neste ano são flores naturais, jóias e bijuterias e relógios de pulso

O Dia dos Namorados, celebrado no sábado (12), deve movimentar R$ 1,8 bilhão, valor abaixo do observado antes da pandemia, segundo pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). Em 2019, a data movimentou R$ 1,87 bilhão, segundo a entidade. Ainda assim, o resultado deve ser encarado como positivo, avalia Fabio Bentes, economista da CNC...