Economia Vendas em shoppings crescem 7,5% em 2019 Volume comercializado alcançou R$ 168,2 bi no ano, diz associação; Natal teria registrado avanço de 9,5% em relação ao ano passado

As vendas dos shopping centers do País somaram R$ 168,2 bilhões em 2019, com crescimento nominal de 7,5%, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 26, pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop). O resultado ficou acima do esperado pela entidade, que havia previsto inicialmente alta em torno de 5% para o acumulado do ano. O resultado de 2...