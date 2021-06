Economia Vendas do comércio têm alta de 1,8% em abril, aponta IBGE Em relação a abril de 2020, houve alta de 23,8%

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro subiu 1,8% em abril, na comparação com março. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (8) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em relação a abril de 2020, houve alta de 23,8%. No quarto mês do ano passado, o setor havia desabado com os impactos iniciais da pandemia, que provocou fecham...