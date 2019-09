Economia Vendas do comércio goiano ficam estáveis em julho Em contrapartida, setores como o de móveis e de veículos, motos, partes e peças registraram altas históricas

Após dois meses registrando crescimento, o volume de vendas do comércio varejista no Estado de Goiás ficou estável em julho na comparação com junho, quando registrou ganho de 1,6% (em março, avançou 0,4%). Ainda assim, no ano, o resultado é positivo, alta de 0,8%. No acumulado de 12 meses, o avanço é ainda mais expressivo, 1,9%. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (...