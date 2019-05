Economia Vendas do comércio goiano avançam pouco em março O melhor desempenho na comparação com março de 2018 foi o do comércio de tecidos, vestuário e calçados

Enquanto as vendas do comércio brasileiro caíram 4,5% no último mês de março, em Goiás o desempenho das vendas foi praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, com crescimento de apenas 0,2%. O melhor desempenho na comparação com março de 2018 foi o do comércio de tecidos, vestuário e calçados, cujas lojas venderam 34,7% mais este ano. Por outro l...