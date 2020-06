Economia Vendas do comércio de Goiás caíram 15,8% em abril É o pior resultado desde o início da série histórica, em janeiro de 2000

As vendas do comércio varejista no Estado de Goiás registraram recuo recorde de 15,8% em abril na comparação com o mês anterior, refletindo os efeitos do isolamento social para controle da pandemia de Covid-19. É o pior resultado desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. Os dados integram a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e foram divulgados na man...