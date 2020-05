Economia Vendas devem cair mais de 50% Comércio projeta queda sem precedentes no faturamento na segunda melhor data do ano para o setor; para tentar amenizar o problema, shoppings e lojistas apostam nas plataformas on-line

O comércio prevê um Dia das Mães muito atípico este ano, com os shoppings e lojas fechadas por conta das medidas de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus. Levantamento feito pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL), junto a 63 CDLs de todo o Estado, revelou que a estimativa é de uma queda de até 50% no faturamento para a...