Economia Vendas de veículos têm o melhor maio em 5 anos

O mercado brasileiro de veículos novos continua destoando de vários outros segmentos da economia e segue crescendo. O mês passado foi o melhor maio em vendas dos últimos cinco anos, com 245,4 mil emplacamentos, volume 21,6% superior ao de igual mês do ano passado e 5,8% melhor que abril passado.No acumulado do ano, a venda de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônib...