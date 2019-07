Economia Vendas de Switch chegam à marca de 37 mi, mas Nintendo vê lucro cair 10% No último trimestre, apenas 2,1 milhões de videogames foram comercializados

A companhia japonesa Nintendo divulgou nesta terça-feira, 30, que chegou à marca de 36,9 milhões de unidades vendidas do Nintendo Switch, seu atual console. No último trimestre, apenas 2,1 milhões de videogames foram comercializados. Por conta disso, os lucros da empresa caíram cerca de 10% no período entre abril e junho de 2018, para a casa de US$ 252,3 m...