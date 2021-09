Economia Venda direta de etanol em Goiás deve aguardar legislação estadual União antecipou liberação para que postos busquem o produto na usina, mas isso ainda dependerá de definições sobre o recolhimento do ICMS

O governo federal editou, no início desta semana, uma nova medida provisória permitindo a antecipação da venda direta de etanol das usinas para os postos, sem a intermediação de uma distribuidora, o que só começaria em dezembro. Mas esta operação em Goiás ainda depende de uma regulamentação estadual sobre a forma de recolhimento do ICMS incidente sobre a venda do combustível, o...