Economia Venda de veículos volta a crescer em Goiás Após aumento de 51% das negociações em maio e período de paralisação nas montadoras, alguns modelos já começam a faltar

O mercado de automóveis reencontrou o caminho do crescimento em maio, quando as vendas de veículos aumentaram, em média, 51,2% em relação a abril em Goiás. O setor foi menos afetado pelos reflexos da pandemia no Estado por conta da força econômica do agronegócio. Mas este bom desempenho, que continua neste mês de junho, acontece depois de um longo período de paralisaçã...