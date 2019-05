Economia Venda de veículos novos sobe 6,7% em abril ante abril de 2018 Foram 231,9 mil unidades vendidas no quarto mês do ano

O mercado de veículos novos cresceu 6,7% em abril ante igual mês do ano passado, aponta balanço divulgado nesta quinta-feira, 2, pela Fenabrave, federação que reúne as concessionárias de todo o País. Foram 231,9 mil unidades vendidas no quarto mês do ano, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a m...