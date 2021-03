Economia Venda de respiradores é alvo de ação civil

A 28ª Vara Cível de Goiânia acatou ação civil pública do Ministério Público de Goiás e determinou que a empresa Hospcom Equipamentos Hospitalares Eireli apresente cópia de todas as notas fiscais de aquisição e notas fiscais de venda de todas as marcas e modelos de respiradores entre os meses de janeiro a setembro de 2020. A empresa é investigada pelo MP-GO por ter s...