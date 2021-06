Economia Venda de itens de limpeza recua em Goiás, após boom em 2020 Produção, que chegou a quadruplicar no início da pandemia, caiu neste ano; aumento dos preços e menos campanhas são apontados

As indústrias goianas de produtos de limpeza e higiene pessoal tiveram um verdadeiro boom nas vendas e na produção no primeiro semestre do ano passado, com a chegada da pandemia do coronavírus. Algumas até quadruplicaram a produção para atender a demanda, que cresceu após as campanhas da mídia que alertaram para a necessidade de reforçar a higienização. Mas, neste primeiro s...