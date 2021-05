Economia Venda de imóveis novos cresce 41% no 1º trimestre de 2021 em Goiânia e Aparecida Dados fazem parte de levantamento da Brain Inteligência Estratégica, publicado nesta quinta-feira (27) pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO)

O setor imobiliário em Goiânia e Aparecida de Goiânia confirmou a expectativa de crescimento no 1º trimestre de 2021. O mercado registrou a venda de 2.400 imóveis contra 1.701 no mesmo período do ano passado. Os dados apontam para crescimento de 41% no comércio de novas unidades. As informações são de levantamento realizado pela Brain Inteligência Estratégica e divulgado...