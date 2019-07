Economia Venda de biquínis e maiôs também cresce

A temporada do Rio Araguaia e o período de férias escolares, quando muita gente viaja, também movimentam mais as lojas de moda praia em Goiás. Lojistas da capital que trabalham com esse setor comemoram aumento de até 40% nas vendas. É o caso da Tropicália Moda Praia. “Para nós, este mês de julho pode ser considerado um ‘Natal’. Registramos um crescimento de 40% nas vend...