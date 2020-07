Economia Venda de armas de fogo cresce 200% no primeiro semestre Dados da PF indicam que a comercialização controlada do armamento chegou a quase 74 mil unidades

A venda de armas de fogo controladas pela Polícia Federal (PF) subiu de 24.663 unidades, no primeiro semestre do ano passado, para 73.985, em igual período de 2020, um aumento de quase 200%. Os dados do Sistema Nacional de Armas (Sinarm) não incluem nem os armamentos adquiridos por órgãos militares estaduais de segurança pública (polícias militares e corpos de bombeiros), n...