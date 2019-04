Economia Vencedores do Prêmio Jaime Câmara serão conhecidos hoje

A 34ª edição do Prêmio Jaime Câmara revela hoje os profissionais da propaganda goiana que mais se destacaram ao longo do ano passado. O principal objetivo da premiação é valorizar o trabalho das agências de propaganda, em especial dos profissionais de criação, que se destacam a cada dia pelo seu empenho, criatividade e talento no mercado. A noite de premiação do principal pr...