Economia Velocidade na retomada das atividades econômicas dependerá do perfil de cada município goiano Cidades mais dependentes do comércio e serviços devem ser as mais afetadas; Goiânia é a 11ª no País com maior potencial de recuperação econômica, aponta estudo da Mapfry

O controle da pandemia do coronavírus e seus impactos na economia são as grandes preocupações do País no momento. Mas a velocidade com que cada município deve retomar suas atividades econômicas dependerá muito das características de cada um deles: cidades mais dependentes do comércio e serviços devem ser as mais afetadas, enquanto as de perfil industrial e agropecuário ...