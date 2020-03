Economia Veja os horários de voos com partida e chegada em Rio Verde Aeroporto Municipal General Leite de Castro divulga dias, horários e destinos

O Aeroporto Municipal de Rio Verde General Leite de Castro divulgou um informativo com os dias e horários de voos com partida e chegada na cidade goiana. A tabela começou a valer em fevereiro de 2020 e conta com as companhias Gol/Passaredo e Azul, que operam para/de Guarulhos (SP) e Campinas (SP). Os voos, partindo de Rio Verde, decolam diariamente...