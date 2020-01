Economia Veja os bancos que não vão cobrar tarifa do cheque especial As mudanças propostas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) permitem a cobrança de uma tarifa adicional de 0,25% quando for excedido o limite de R$ 500

As novas regras do cheque especial deixaram o mercado dos bancos e das fintechs ainda mais acirrado. Com as mudanças propostas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que fixou as taxas de juro em até 8% e permitiu a cobrança de uma tarifa adicional de 0,25% quando for excedido o limite de R$ 500, as empresas estão em busca de levar opções mais atraentes ao mercado. Na disputa por entregar as melhores condições estão a fintech C6 Bank e o Banco do Brasil. Ambos informaram em...